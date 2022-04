2003-2004: Diplome de MARKETING TECHNIQUES DE VENTE à Institut Supérieur de Gestion (ISG) ex ENSUT Université Cheikh Anta Diop de Dakar.



2004-2005: Diplome de SPECIALISATION en COMMERCE INTERNATIONAL.



AOUT 2005-Janvier 2006 : Stage à la direction de la clientèle de la SDE (réceptionniste)

le Stage consistait à assurer l'accueil, l'abonnement et la résiliation des contrat, recueillir et rediger les fiches de réclamations et faire le suivi avec le service technique.



2007-2009 :secrétaite caissière dans une agence immobilière

Acueil, traitement des appels et courriers,Gestion de la caisse contentieuse,faire l'état des arriérés de loyers, rédaction des actes de préavis, suivi du tableau contentieux(enrolement, audiances, jugement, expulsion).



septembre 2011 à maintenant stage d'assistante de direction à l Direction Technique de l'Agence de Développement Municipal(ADM).



Mes compétences :

dynamique

Proactive

Rigoureuse