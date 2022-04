Farzeen ABDOOL

Madame / Monsieur,



En formation d’Assistante de Direction à l’AFPA d’Elancourt depuis le 4 février jusqu’au 30 août 2013, j’ai l’opportunité d’effectuer un stage non-rémunéré d’une durée de quatre semaines (du 1 au 26 juillet 2013) pour la validation de mon diplôme.



Mes diverses expériences professionnelles m’ont permis de développer de l’aisance relationnelle et la capacité de travailler en équipe. J’ai aussi acquis un solide sens de l’organisation et des connaissances en bureautique comme la gestion des courriers et des agendas et la prise de rendez-vous. Je maîtrise également les logiciels informatiques tels que Word, Excel et Powerpoint.



Rigoureuse, sérieuse et bilingue en anglais, je souhaite mettre mes compétences au service de votre entreprise.



Je suis à votre disposition pour vous rencontrer en entretien. Dans cette attente, je vous prie d’agréer, Madame / Monsieur, l’expression de mes sincères salutations.





















Mes compétences :

Assistanat

Communication

Informatique

Relation clientèle