Fashion CLUB LYON

Fashion club, c’est votre spécialiste du Jorkyball (Foot Indoor à 2 contre 2) dans le centre de Lyon. Venez découvrir dans un lieu convivial nos 5 terrains homologués Foot Indoor, pour pratiquer un nouveau sport dérivé du football, du billard et du squash. Ludique et rapide le Foot Indoor Jorkyball se joue à 2 contre 2 dans un espace clos de 10m x 5m. Aujourd’hui c’est plus de 50 000 pratiquants réguliers sur toute la France, avec une fédération reconnue par le ministère de la jeunesse et des sports et affiliée à la Fédération Française de Football. En loisir, en compétition, entre amis ou en famille, ou bien encore pour fêter votre anniversaire ou enterrer votre vie de jeune fille ou de jeune garçon, venez vous amuser et vous détendre au Fashion club !!!!

FASHION CLUB C'EST FOOT INDOOR !!!