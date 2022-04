Faso SEVERIN

Je m'appelle FASO Séverin, je suis parmi ceux qui souhaitent aider l'existence.

Je fais des recherches sur les comportements humains conscients et inconscients et

je donne des conseils à ceux qui en ont besoin, dans les domaines de la philosophie collective.

Je propose différentes pistes de réflexion avant toute prise de décision, pour agir avec précaution.

Je propose mes conseils à des groupes de personnes ou individuellement, pour ceux qui me sollicitent.

Que la joie et la prospérité nous accompagnent, dans l'harmonie de la paix intérieure de chaque instant!





Mes compétences :

