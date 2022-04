Karine GRYSON

Mon expérience de 12 années de merchandising dans 3 grands magasins différents de l'enseigne BHV, dont 4 ans en tant que responsable visuel merchandiser du nouveau concept BHV DECO en région parisienne, m'a permis de développer mon savoir-faire dans le merchandising, ma rigueur, mon organisation, mon esprit d'équipe, ma réactivité et mon sens du commerce.



J'ai acquis ainsi une réelle maîtrise du respect de la charte, et donc de l'identité visuelle de l'enseigne, au rythme des différentes opérations commerciales, opérations "trafic" ou "image".

En plus de mon expérience managériale, j'ai également l'habitude de travailler en tranversalité, avec la direction, le siège, l'équipe de l'encadrement ainsi que les équipes "terrain".



Je suis aussi, en parallèle, jury d'examen et jury de VAE dans une école de la Chambre de Commerce de Val D'Oise-Yvelines depuis l'obtention de mon diplôme en 2000, j'ai également été tutrice pendant 2 ans d'une apprentie de cette même école.



Je suis actuellement formatrice en merchandising pour jeunes adultes en alternance.

J’exerce dans une école qui dépend de la chambre de commerce et d'industrie de Paris-Ile De France. J'apporte à ces apprentis merchandiser toutes les clés d'entrée au métier de visuel merchandiser à travers des cours théoriques et pratiques ; je suis spécialisée dans le domaine de la maison.



Je suis également visuel merchandiser itinérante dans les secteurs de Meaux, Coulommiers et Provins.

Je travaille en collaboration avec la Sté Fil Rouge.



Mes compétences :

COMMERCE

Décoration

Formatrice

Identité Visuelle

Marketing

merchandiser

Merchandising