Entreprise de batiment vous propose d'animer vos (villa,bureau,immeuble,hotel,resto...) avec des techniques innovantes de decoration entre autre le ciment projeté et le simple ciment & sable (rocher artificiel,pierre,cascade;fontaine..) utilisant des produits performant et resistant aux differents facteurs météologiques.

Nos oeuvres éffectués sont des références, à l aide de nos compétences vous gagnez le 1/3 des délais et du budget.

Possibilité de travail hors du territoire tunisien.

Info ou demande de devis : contactez par mail au fastlika01@gmail.com ou par tel Moncef 97 557 609 ou Hamdi 52 847 003.