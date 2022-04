Fastfind AFRICA

Nous proposons toute sorte de solutions de traçage par GPS en temps réel sur véhicules, conteneurs, personnes, animaux, téléphones portables.



Ce même appareil, raccordé à la prise diagnostic (OBDII) de votre véhicule peut permettre le suivi technique à distance, ceci afin de prévenir les pannes et faciliter la maintenance de votre flotte.



En option, nous vous proposons une coupure moteur à distance en cas de vol.



Aucune intervention technique sur votre véhicule n'est nécessaire, sauf options.



Une plateforme internet sur notre serveur centralise et archive toutes les informations collectées sur vos véhicules, containers...etc....

Nous faisons évoluer nos programmes afin de répondre au mieux aux attentes de notre clientèle.



Informations collectées par notre plateforme :



+ Contact véhicule

+ La température moteur

+ Régime moteur

+ Tension de la batterie du véhicule

+ Alerte en cas de défaut du véhicule relevé par l'ordinateur de bord OBDII

+ Kilométrage avec alerte pour rappel de l'entretien du véhicule



et toujours les fonctions de base: historique, alertes zones, cartes, alerte vitesse, ...



Cette balise nécessite une carte SIM, non fourni pour fonctionner.



C'est la balise idéale, par exemple si vous avez des véhicules en location, taxis, ou toute autre flotte de véhicules.



Connectez la balise sur la prise OBDII et tout fonctionne en quelques secondes !



Mes compétences :

Conseil

Sécurité

Réseaux informatiques & sécurité

Géolocalisation

Rfid

gestion de parcs autos

Approvisionnement