Ousmane Sanon SUNDOU

Je me nomme Sundou Ousmane Sanon. Technicien en maintenance industrielle .Diplômé d'un BTS Electronique, je possède une solide expérience de 05 ans dans le domaine du dépannage, l’installation, assistance et entretien des équipements mécaniques, électriques et industriels. Mon excellente connaissance en électronique, électricité, automatisme et en mécanique me permet d'exercer en toute autonomie et garantit mon efficacité.



Mes compétences :

Informatique

ATM (Asynchronous Transfer Mode)

Vente

PABX

Microsoft Windows

Maintenance préventive planning maintenance

Linux

Cisco Switches/Routers

Calibration

Bill of Materials

Négociation

Marketing

Management

Gestion de projet

Communication

Business development

planning maintenance

Siemens Hardware

maintenance

Transistors

Sage Accounting Software

Internet

Diodes