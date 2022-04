Titulaire d’un master administration des échanges internationaux, je recherche un poste en finance de marché.



J'ai acquis au cours de ma formation et de mes différents stages, les qualités d’écoute, de rigueur, d’esprit d’équipe et de compréhension nécessaires à un poste de gestionnaire back-middle office, tout en appréhendant des connaissances de base économiques, financières, juridiques et comptables. Ma dernière expérience au sein de la Société Générale m’a donné l’occasion d’approfondir ces connaissances et de me familiariser avec de nombreux logiciels (Swift Alliance, Horus moyen de paiement…).



De nature curieux, travailleur et sérieux, j'espère sincèrement retenir votre attention et peut-être pouvoir combler un besoin en effectif que vous avez aujourd'hui. Vous rencontrer au cours d'un entretien serait le meilleur moyen, pour moi, de vous exposer en détails mes motivations et de connaître vos besoins.



Je me tiens donc à votre disposition si vous souhaitez de plus amples informations.



Bien cordialement.

Fatah FAID

faid_fatah@hotmail.com



Mes compétences :

Finance

Middle Office