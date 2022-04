Fatah MEDJOUTI

Bonjour,



je suis Mr MEDJOUTI Fatah j'ai 40 ans, j'ai un diplôme universitaire en licence finance et de gestion,je suis un cadre charge de la comptabilité et trésorerie au sein d'une ministère des finances de juin 2005 a ce jour, a tout ce duré j'ai prenne tous les taches liés a la comptabilite t'elle que les écritures comptable et leur pièces justificatifs, la saisie a eu logiciel DLG PC COMPTA WINDOUS, l'organisation et classements les divers documents, presentations les divers Etats et situations.





Mes compétences :

EN MATIERE DE LA COMPTABILITE :

EN MATIERE DE LA FINANCE ET TRESORERIE

EN MATIERE SE DECLARATION

Microsoft Excel

International Financial Reporting

International Accounting Standards