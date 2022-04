Fatah REZZAI

Depuis début 2009, je suis en poste en Turquie pour la création de Leroy Merlin dans ce pays (dans le cadre d'une expatriation). Depuis septembre 2010, j'occupe le poste de Directeur du premier magasin.



En 2007 et 2008, j'occupe le poste de Chef de Secteur Monde Projets (salle de bains, aménagement, Cuisine, Rangement) sur le magasin de Vitry-sur-Seine (CA = 50 millions d'euros en 2007).



C'est en 2002 que j'intègre l'enseigne Leroy Merlin en tant que Responsable de Rayon : de 2002 à 2004 sur le magasin de Vitry-sur-Seine et de 2004 à 2007 sur le magasin Quai d'Ivry (projet d'ouverture de magasin le plus ambitieux et le plus réussi de l'entreprise 80 millions d'euros de CA en 2007).



Diplômé en 2001 d'une formation spécialisée en Négociation, Vente et Marketing à la Sorbonne (Master Stratégie Commerciale et Politiques de Négociation, anciennement DESS Vente et Négociation).



Mes compétences :

Photographie

Distribution

Achats