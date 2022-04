Titulaire d'un master 2 en Analyse Economique et Quantitative, option: Economie des ressources humaines.

Au cours de ma formation, j'ai effectué des travaux de recherche et ai produit deux mémoires sur les institutions financières décentralisées dans la lutte contre la pauvreté.Je suis attirée par tout ce qui concerne l'économie du développement et la micro finance.

J'ai effectué des stages à la BCEAO et à l'ANCAR(Agence National de conseil Agricole et Rural.

Cherche un emploi permanent.



Mes compétences :

Gestion des entreprises