Fateh BAKIRI

Attirée

par la création et la mise en forme des images et du texte, la force et la simplicité de tous ce qui est visuel, je me suis orienté vers les Arts graphique. J’ai acquis des connaissances de mise en page, couleurs, typographie, mais mon défit reste toujours le même, apprendre plus, vaux mieux ne pas mourir de soif, dans l'abondance de l'eau.



Conception et mise en application de la charte graphique institutionnelle : Papeterie (entête de lettre, carte de visite…), signalétique, plan d’évacuation...

Emballage / Packaging : Dessin technique des formes de découpe, création de nouveaux designs,

Conception de supports promotionnels (mailing, dépliant, catalogue, brochures, gamme de produit, flayer, stand, Rolle-up, habillage véhicule, retouche d’images …),



Compétences informatiques :

Maitrise des logicielle de PAO, Adobe Illustrator, Photoshop, In Design, Corel, et les logiciels de bureautique, Excel, Word, Outlook, nero,



Compétences graphiques :

Création d’identité visuelle, et conception de maquette sur différents support d'impression, (ADV, papeterie, signalétique, emballage...),



Compétences technique :

Bonne connaissance de la chaîne graphique, et les différents procédés d’impression, tel que la FLEXOGRPHIE - OFFSET – SERIGRPHIE, respect des règles typographique,

Une bonne méthodologie efficace pour la validation, suivi et gestion des BAT



Mes compétences :

Adobe illustrator

Infographiste PAO

Adobe InDesign

Adobe photoshop

3d studio max

Emballage

Communication visuelle