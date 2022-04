Fateh MEZENNER

The French Com est une agence française de communication spécialisée dans le web-marketing. L’équipe The French Com est composée de plusieurs collaborateurs, se distinguant par des compétences diverses (stratégie marketing, réalisation de visuels, création de sites internet, référencement, community management,…), mais se réunissant autour d’un dénominateur commun fondamental : une communication professionnelle de qualité.



Mes compétences :

Community management

Rédaction

Communication

Marketing

SEO

Web

Internet

Réseaux sociaux