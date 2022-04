Fateh SELIM

Les recrutements des profils juniors à intermédiaires : stages/alternants/CDI/CDD.



Gérer les relations écoles & la marque employeur : actions de communication RH auprès des écoles (forums/salons), développement des partenariats, interventions/participations dans des Masters spécialisés.



Animation et organisation des parcours d'intégration pour les nouveaux collaborateurs.



Suivi des stagiaires et alternants, développement de la politique de l'identification des jeunes talents.



Projets transverses : Mise en place d'une enquête pour les stagiaires et alternants, participation à la mise en place d'un SIRH Recrutement



Mes compétences :

Gestion administrative