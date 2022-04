Fatema BENDJEDDOU

Titulaires du titre de secrétaire comptable Je veux partager mon savoir grâce à mes formations , mon savoir faire au travers de mes compétences et de mes expériences professionnelles et mon savoir être en étant dynamique disponible et travailler en collaboration avec mes collègues et ma hiérarchie. Je suis disposée à échanger au cours d'un entretien constructif et productif et ainsi saisir l'opportunité d'intégrer votre entreprise.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Ciel Compta

CIEL Gestion commerciale