Faten ALIJE

Actuellement étudiante à l'Université de Nanterre La Défense en Master 2 contrôle de gestion, je souhaite poursuivre mon parcours professionnel dans le domaine du contrôle de gestion.



A ce jour, j'occupe le poste de contrôleur de gestion en stage dans le secteur bancaire.

Cette expérience m'a permise de confirmer mon choix universitaire.



Mes différents stages dans le domaine de la gestion et finance m'ont permis d'acquérir des compétences et des qualités essentielles pour réussir dans ce métier.







Pour plus d’informations je vous invite à vous diriger vers mon parcours.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Ciel Compta