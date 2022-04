Faten GHABA

Ayant le diplôme d'ingénieur en Génie alimentaire (ENIS 2008) ainsi qu'un master de recherche en industries alimentaires (ESIAT 2011), je travaille dans le secteur de l'industrie agroalimentaire depuis Décembre 2011 en tant qu'ingénieur d'innovation. Jusqu'à aujourd'hui j'ai réussi à développer différents produits qui sont validés et commercialisés: boisson instantanée en poudre, substitut de chocolat, produits de confiserie.

Compétences:

- pilotage des projets de développement

- développement de nouvelles recettes, amélioration et cost saving de produits

- mise en place de processus de fabrication et choix des équipements

- choix et maîtrise des emballages alimentaires

- optimisation des paramètres des process de production: à échelles pilote et industrielle



Mes compétences :

Adaptabilité

Dynamisme

Patiente

Teamwork

Visionnaire