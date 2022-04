Fathallah SEBBAN

Je suis une personne avec une bonne aisance communicationnelle. j 'aimerais toujours être en contact avec de nouvelles personnes pour s’échanger les idées et les expériences.



Mes compétences :

Yield Management

Rate management

Business to Customer

eMarketing

eCommerce

Sustainable development

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Management of tourism and hospitality businesses

Management of social media and tripadvisor

Insurance Claims > Claims Management

Human Resources Management

Data processing