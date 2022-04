Fathi BOUTELA

EN CHARGE DE L'EMERGENCE, L'ACCUEIL, DE L'ACCOMPAGNEMENT DES PORTEURS DE PROJET DE CREATION ET REPRISE D'ENTREPRISES ET DU SUIVI DES JEUNES ENTREPRISES.



Il s'agit à la fois de conseils en entretiens individuels et d'animation de formations collectives.

L'objectif est dans un premier temps de valider l'adéquation homme/projet et ensuite d'aider les porteurs de projet à évaluer la faisabilité économique et financière de leurs projets (au travers de l'étude de marché et du montage financier du projet) pour enfin, si ces deux objectifs sont validés, de les aider à concrétiser leur projet au travers de la formalisation de leur business plan, de la recherche de financements et de conseils juridiques, fiscaux et sociaux appropriés.

Pour me contacter: djanis86@yahoo.fr



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Marketing

Business plan

Analyse financière

Formation