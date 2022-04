Fathi DERBAL

INGENIEUR EN GENIE CIVIL PROMOTION 1997 DIPLOME ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS DE TUNIS;

1997-1999:INGENIEUR AU BUREAU D'ETUDES SIRUS A TUNIS

1999-JUSQU'A PRESENT:INGENIEUR CHEF DE PROJETS AU GROUPE BONNA TUNISIE,FILIALE DE CONSOLIS

NATURE DES PROJETS EFFECTUES:

*DOMAINE HYDRAULIQUE:

PERIMETRES IRRIGUES(POSE CONDUITES,RESERVOIRS ET STATIONS DE POMPAGES)

ALIMENTATION EN EAU POTABLE(POSE CONDUITES ET RESERVOIRS)

ASSAINISSEMENT ET ENVIRONNEMENT(POSE CONDUITES TOUTS DIAMETRES,GRAVITAIRES ET PRESSION,GENIE CIVIL DES STATIONS D'EPURATION DES EAUX USEES,GENIE CIVIL DES STATIONS DE POMPAGE DES EAUX USEES,EMISSAIRES MARINS DES EAUX EPUREES,TRAVAUX DE FONCAGES SOUS VOIES FERREES OU VOIES ROUTIERES

AMENAGEMENT DE LOTISSEMENTS D'HABITATION OU D'INDUSTRIE(VOIRIS ET RESEAUX DIVERS)

BATIMENTS TOUT USAGE

ROUTES ET OUVRAGES D'ARTS

AMENAGEMENT DES PORTS MARITIMES