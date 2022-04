Fathi HADJ

Connaissance des Systèmes suivants : Calypso, Sophis Summit et Météor



Connaissance des processus Front du Back :

Deal Input, Validation, affirmation, deal Management, drafing confirmation (ISDA), P&L économique et comptable, Static Data, due diligence (KYC etc..



Forte connaissance des produits dérivés en générale et plus particulièrement des Commodities ( cash settled et delivery).



Expérience de Management (5 personnes) au sein d'un pôle Middle Office à Londres pour le compte d'un grand groupe bancaire français



Connaissance de la gestion de projet : sponsor d'un projet Open Link chez CACIB, Londres ( mise en place du SI BO to FO - Recettes ( testing) - Mise en production - formation des utilisateurs)



Mes compétences :

Back Office

CALYPSO

Commodities

Middle Office

PMO

Settlement

Sophis

SQL

Microsoft Excel

Sophis Financial Software

Reconciliations

Openlink Financial Software

Microsoft Access

Summit Financial Software

Murex Financial Software

Royal Blue Fidessa

Microsoft Visio

Microsoft Project

Markets in Financial Instruments Directive

Collateral Management

Calypso Financial Software

Suivi settlement

Quality Control

Microsoft PowerPoint

Informatica

ISDA

FSA Know Your Client

Business Process Management

Gestion de projet