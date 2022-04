Emmanuel SURGET

J’ai développé mes dimensions opérationnelles et stratégiques au fil de mon évolution (chef de fabrication, responsable de production, excellence industrielle) au sein d’entreprises internationales, toutes leader dans leur domaine (DS France, MATERNE, FINDUS).

Ma double compétence industrielle en production et management de l’excellence opérationnelle me permet d’avoir une vision LEAN globale (flux, organisation interne, fiabilisation machine, process, matière…) afin d’optimiser l’existant et générer ainsi de la valeur ajoutée.

Je pilote des projets de transformation (réduction des coûts d’exploitation, amélioration de la productivité, élimination des sources de gaspillage) dans le cadre d’une stratégie globale d’Excellence opérationnelle.



Mon objectif:

Mobile, je suis à l'écoute d'opportunités professionnelles en Direction d’unités de production ou en tant que performance leader.

Dans ce rôle, je construis et déploie la stratégie industrielle dans un système pérenne et agile afin d’assurer au quotidien la performance de l’entreprise.



Mon mode de fonctionnement:

Je cherche à inscrire au quotidien l’entreprise dans une dynamique de progrès permanent en oubliant les optimaux locaux pour viser l’excellence globale collective et durable. Pour y parvenir je m’appuis sur des éléments forts et fondateurs :



- Des valeurs au quotidien, fondations de la relation.

- Une vision stratégique claire (Road Map)

- un cadre de travail structuré et structurant : l'utilisation des bonnes pratiques et des méthodes de progrès

- Redonner l’envie et le plaisir au travail, en évoluant d’un système directif à un système collégial.

- Développer les compétences, clé de voûte de la pérennité des performances.

- Une culture du résultat et non plus de l’effort.

- Communiquer sur les objectifs afin que le LEAN soit considéré comme un levier de croissance et non de « cost killing ».





Mes compétences :

Lean Manufacturing

ISO 900X Standard