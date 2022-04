Fabienne ROUAT GIMARD

DIRECTEUR ADMINISTRATIF ET FINANCIER, J’accompagne les équipes de directions dans le développement de l’entreprise et dans le pilotage de la performance. Partenaire de confiance, j’agis de manière agile au sein des différentes directions opérationnelles sur les aspects commerciaux, marketing, logistiques mais aussi industriels. J’interviens sur les problématiques du quotidien à court terme, comme sur les choix stratégiques d’investissements sur le moyen et long terme. Plusieurs remplacements de DAF lors de mes dernières expériences, m’ont permis d’appréhender l’ensemble des missions lié à ce poste.

Mon management transversal et/ou hiérarchique est reconnu pour obtenir l’adhésion des équipes dans un esprit sain et positif. Mon approche pragmatique et mon management par l’exemple facilitent ainsi l’adhésion des collaborateurs.

Mes connaissances en systèmes d’informations, liées à mon expérience en cabinet conseil me permet de développer le suivi en mode projet de l’élaboration des besoins en passant par une recommandation d’outils à sa mise en place. Cette méthode je la développe lors d’implantation d’outils plus complexes tels que des ERP (SAP, Dynamics AX).

Par ces différents éléments et mon leadership, je sécurise les processus et l’atteinte des résultats financiers.



Mots clés : Finance Business Partner | Stratégie | Management d’équipe | Conduite du changement | Organisation | Transformation | International | Fusions Acquisitions | Indicateurs | Pilotage | Tableau de Bord | Gestion de projets | Comptabilité | Contrôle de gestion | Trésorerie | Cash | Administration des ventes | Audit | Process | CODIR



Mes compétences :

budgets

Essbase

Forecasting

Consolidations

Business Intelligence

Management

Gestion de projet