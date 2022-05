Valérie TEISSEDRE

J'ai rejoint la société Allshare en 2005 afin de développer sa présence sur le marché du décisionnel financier et RH.



Cela fait 7 ans que je développe mes connaissances et ma spécialisation autour des enjeux métiers de nos clients : le pilotage financier et RH dans les entreprises de taille moyenne à très importante.



Forts de notre expertise en contrôle de gestion financier et social, mon objectif est maintenant d'entrer dans l'ère des réseaux sociaux et ainsi faire partager en temps réel, les best practices de nos clients et consultants avec vous !



Mes compétences :

Commercial

Marketing

Base de données

Vente complexe

Contrôle de gestion sociale

RSE

Communication