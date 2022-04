Bonjour

Master Black Belt indépendant, j'interviens sur des déploiements lean six sigma en production et ingénierie.



Les derniers clients :

Safran, Ratp



Je me tiens à votre disposition pour des renseignements complémentaires

Didier Nowalski

0619186685



Mes compétences :

Formation et accompagnement de GB BB et MBB

Diagnostiques et identification de plan de progrès

Conduite de projets

Projets DFSS

Projets DMAIC format A3

Mise en place de management visuel

Lean Six Sigma

Amélioration continue