Christian ROUSSET

Avec une trentaine d'années professionnelles passées dans la vente, lencadrement commercial et la direction de centre de profit dans l'édition de logiciel industriel et le transport international, jai créé la société « Rousset Consulting » afin de pouvoir transférer mon expérience et savoir faire à des dirigeants d'entreprise souhaitant etre accompagnés dans des phases de développement (Croissance externe, Recherche de financement, Mise en place ou amélioration d'une organisation commerciale, Formation d'équipes commerciales, Formation de Managers, Mise en place de rémunération variable, Accompagnement de créateur d'entreprise, Conception de site web, élaboration de films de mise en valeur de concepts, Création de logos, Catalogues et documentations numeriques, ...).



Quelques clients: Absys Conseils, Adapei de la Drome, AGP Solutions, CCI Grenoble, CCI Lyon, Cifor, Ciloa, Dileal, Fiducial Informatique, Horoquartz, Imotep, Institut Saint Laurent, Interactiv' Technologies, Keonys, Kyozen, Makindustry, MCG Managers, Soledge, TXT e-Solutions, YMA, Woonoz, ...



Pour me contacter: crousset@rousset-consulting.com (06 80 22 67 68)



Mes compétences :

Directeur Commercial

Reprise d'entreprise

Formation professionnelle

Investissement

Vente

LBO

Management

Commercial

Transmission

Édition

Audit commercial

Développement commercial