J'arrive sur la région Centre, plus précisément sur Tours. Je suis à la recherche d'un nouveau challenge à soulever. Disponible rapidement, je recherche un poste dans le domaine des Ressources Humaines.

Je dispose d'un réel savoir faire dans les domaines: RH, recrutement, gestion administrative, formation, et juridique (bac+4 en droit social)

Sans oublier le développement commercial et la gestion d'un centre de profit...



Mes compétences :

Ressources humaines

Communication

Droit social