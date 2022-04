Fathi JARRAY

- Expérience complète avec plusieurs tâches liées aux services à la clientèle :

= > Accueil,conseils et ventes, gérer la caisse, répondre en personne ou au téléphone aux demandes de renseignement des clients, faire la promotion des biens et des services, commander des services, fournir de l'information.



- Analyste avec de solides connaissances en méthodes quantitatives :

= > Calcul stochastique, économétrie des séries temporelles, technique de simulation.



- Formation à dominante scientifique axée sur les analyses économiques et les mathématiques.



- bonne communication orale et bonne présentation, créatif, performe sous pression, aime le travail d'équipe, appliqué et surtout, apprend vite.



- Objectif de carrière : Analyse quantitative.



Mes compétences :

SAS Statistical Package

Matlab

Python Programming

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Microsoft Access