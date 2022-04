Fathi MRAIDI

Créateur d'un projet de tourisme écologique agricole biologique culturel archéologique et tourisme de haut niveau,sur un terrain de 65 hectares certifie bio en Tunisie

ce projet pilote intégré et prototype de 75 activistes différentes toutes durables et propres est une première mondiale

une autre premiere mondiale dans ce projet est le festival international archéologique

mon contact 00 33 6 20 10 18 56

cgtc32@gmail.com