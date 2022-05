Najah BEN SAAD

Je suis titulaire d'un master Spécialisé en gestion hôtelière et touristique Juin 2004 IHEC Carthage.

Maîtrisarde en Marketing auprès de l'IHEC de carthage.



Actuellement je suis gérante de la société de consulting Africa Business Advisors ou nous travaillons sur quatres axes:

1- La Gestion des Ressources Humaines

2- Le conseil dans le métier du bien être

3- Le marketing, la communication et l'évènementiel

4- La formation continue



J'espère qu'à travers ce poste je parvienne à exporter mon savoir faire vers les sociétés cherchant une amélioration continue de leurs prestations un perfectionnement de leur image de marque ou une relance de leur produit



Mes compétences :

Accompagnement

Arabe

Communication

Communication - Marketing

Conseil

Consulting

Directeur général

Events

Formation

Formation qualité

Marketing

Qualité

Ressources humaines

Thalassothérapie

Human Resources

Insurance Claims > Claims Management

Cost management

Hazard Analysis and Critical Control Point

Public Relations

ISO 900X Standard

Audit

Customer Relationship Management

consumer relation management

Continuous Improvement

Internal Audit

Planned Maintenance

Microsoft Excel

Microsoft Office

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Direction générale

Evénementiel