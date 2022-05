Salarier dans un groupe hôtelier depuis 1992.

Mission pilotage et coordinations de travaux .

Expérience dans la construction des hôtels et centre de thalassothérapie.

Une expérience dans un projet immobilier un ensemble de villa de maitre .

Une expérience dans une promotions immobilière pour

la construction des appartements R+2.

Une expérience pour la constructions des piscines et Spa pour des particuliers.



Mes compétences :

Construction