Cyril CASSOLA

Langues



 Anglais : courant

 Italien : courant

 Allemand : spécifique à l’Hôtellerie



Informatiques



 Hotix, OPTIMS visual generation, Fidelio V7-Micros TPV- TARS, Eurhotel, Prhotel, ad Presence (palace),

 Medialog, GDS de réservations Netrez (UTELL), Worldres, Amadeus hôtellerie résa,

 logiciels UNIX (système de commercialisation et NA (système d’exploitation)-résidence hôtelière (Maeva, Pierre et Vacances, Orion), HOMING et RESALYS, Multi-hôtel et Multi-micro TPV.

 Word, Excel, Outils Microsoft office, Dreamweaver, Photoshop

Compétences professionnelles



 Prise de réservation individuelle et groupe (agences et tour opérator)

 Accueillir différents types de clientèle (individuels, groupes)

 S’adapter à une clientèle variée, se montrer disponible et à l’écoute des clients

 Effectuer les réservations, enregistrer les arrivées et les départs

 Savoir gérer les litiges et les plaintes de clients.

 Avoir une grande réactivité

 Discrétion et confidentialité

 Facturations et relances des débiteurs divers

 Renseigner la clientèle sur les conditions de séjours (tarifs, prestations et services annexes)

 Rapprochement front office et TPV restauration = Contrôles des écarts.

 Proposer et vendre les prestations.

 Savoir utiliser les matériels bureautiques et télématiques.

 Facturation des notes thalassothérapie

 Pointage des PM (pay master) des congrès, groupes et séminaires.

 Caissier général de tous les points de vente

 Flash d’activité N à N-1

 Contrôle des facturettes restauration transferts et offerts

 Pré facturation des PDJ

 Contrôle facturation et régule tarifs et code d’arrangement

 Contrôle des transferts balance et du trial balance

 Room service nuit

 Régule des notes ouvertes et contrôle des encaissements.

 Réorganisation, sauvegarde et clôture du système d’exploitation

 c/o des PM en due out ou prolongement

 facturations des annulations et no show

 vigilance sécurité incendie



Mes compétences :

Back Office

Discrétion

front office

Hôtellerie

Hotels

Luxe

Manager

Office Manager

Réactivité

Représentant

Rigueur

Vente

Management

Gestion

Contrôle de gestion

Communication

Création d'entreprise

Conciergerie

Relationnel

Décisionnaire

Direction générale