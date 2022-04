Fathi RACHED

Scénographe et chercheur en arts de spectacle. Après un diplôme national de scénographe à l’Ecole Supérieure des Sciences et Technologies de Design de Tunis, j'ai mis le cap sur Paris, pour préparer un master en études théâtrales. Après avoir une Licence, une Maîtrise, un master 2 en Arts de la scène et un niveau de master communication, j'ai intégré l’Ecole Doctorale des Humanités de Strasbourg où je prépare une thèse de doctorat sur la scénographie dans le théâtre tunisien depuis 1912 sous la direction de Geneviève Jolly. Membre de l’Unité de Recherche Esthétique et Pratiques des Arts à l’Université de Sousse, membre du comité d’organisation et de comité de lecture du Centre International de Réflexion et de Recherche sur les Arts de Spectacle à Paris, j'ai contribué à la publication de plusieurs ouvrages dont "La scène mondiale aujourd'hui" sous la direction de Françoise Quillet et l’organisation de nombreuses manifestations autour des arts de spectacle avec des hommes de théâtre du monde entier.



Mes compétences :

Mise en scène

Architecture d'intérieur

Communication

Scénographie

Autocad

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

3D Studio Max

