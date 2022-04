Fathia DJEZZAR EPOUSE BEN FREDJ

Née et grandie au sein d'une grande famille de Médecins, pharmaciens, chirurgiens dentistes...Je crois en la médecine et en sa relation avec l'humanité. Loin de toutes les différences raciales et ethniques, je suis prête à sacrifier ma vie au profit de mon malade. Mes croyances en mon noble métier me rendent libre de tout rattachement politique, économique et social et m'efforcent à atteindre le meilleur dans mon domaine.



J'ai occupé différents postes depuis ma graduation et ceci m'a offert l'opportunité d'enrichir mes connaissances dans les différents secteurs de la médecine: le soin des patients en exercice public et privé, l'enseignement, la gestion médicale...

De par ma nature féminine, j'ai une grande affinité à tout ce qui concerne la femme: sa santé, sa beauté et son savoir. Mes tendances dans le domaine de la médecine féminine sont: la gynécologie, la dermatologie esthétique, la mésothérapie et la médecine du sport.



Mes compétences :

Exercice privé et semi-privé

Enseignement Médical

Management Médical