Fathia IBRAHIM

Actuellement j'ai obtenu mon master2 Modélisation Logicielle a l'université de Lorraine et je suis a la recherche de mon premier emplois.

J’ai une expérience professionnelle dans le développement .NET autant que Analyste programmeur avec un projet de mise en place d’une application de gestion des données des titres foncier avec les technologies .NET et SQL SERVER2008 dans une entreprise SSII spécialisée dans les systèmes d’information et je compte me lancer dans une carrière de développement .Net pour la gestion des système d'information.



Mes compétences :

C#

Java

Visual Basic

Microsoft SQL Server

Base de données

MySQL

Microsoft .NET

Merise

PHP

SGBD

Conception UML

MVC

ASP.NET