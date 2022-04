Fathma BAADACHE

Envie de faire le point sur votre carrière? De changer de métier ou d'entreprise?

Spécialisée dans la gestion des ressources humaines, de la formation et de la

VAE , je vous propose mon expertise dans la gestion des carrières et de la reconversion.



Grâce à la valorisation de votre expérience et quelque soit le métier ou le secteur d'activité visé, nous développerons après une phase de diagnostic, un bilan de votre parcours professionnel et de vos compétences.

L'objectif est d'élaborer un projet personnel et professionnel en adéquation avec vos aspirations.

Ensuite, sera étudiée la faisabilité de ce projet pour une mise en œuvre d'étapes qui permettront d'aboutir à cette réalisation.



Enfin, ma connaissance de la gestion du personnel et du marché du travail consistera à adapter l'orientation au monde de l'entreprise.



A votre disposition pour vous accompagner de manière personnalisée.



Mes compétences :

Réseaux

Recrutement

Accompagnement

Formation

Ressources humaines

Gestion du personnel