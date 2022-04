Fatiha BAADACHE

Bonjour à tous,



Après plusieurs années dans le monde du travail, j'ai su développer des compétences diverses et variées qui me permettent aujourd'hui d'apporter une production rentable aux entreprises. J'essaie d'allier toutes mes atouts afin de produire ce que l'entreprise attend de moi, grâce aux différents domaines d'activité ou j'ai travaillé que j'ai pu exploiter.

Actuellement en poste chez CWI société de courtage en assurance pour le compte AXA et assurance VISA.



Bien cordialement.



Mes compétences :

Gestion administrative et commercial

gestion commercial et comptable