Fati HOLIN

Installée à mon compte comme esthéticienne à domicile, je propose des prestations de qualité où les soins orientaux et occidentaux se combinent aux bénéfices de la beauté et de la pureté du corps.

Je me déplace sur Billère et Pau avec tout le matériel nécessaire pour prendre soin de ma clientèle.

Dans une ambiance chaleureuse,je propose des soins identiques à ceux d’un institut de beauté.

Grâce à l'esthétique à domicile ma clientèle peut profiter pleinement de ses soins sans se préoccuper

du problème de stationnement, d'attente ou autres.



Mes compétences :

Pratique des soins de beauté