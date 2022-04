Fati Inna HAIDARA

Après des études supérieures en Finances et une première expérience professionnelle comme analyste financière en cabinet de gestion de patrimoine sur Bordeaux, je me suis réorientée dans le secteur des Vins et Spiritueux. J'ai suivie une formation complémentaire en sommellerie au CAFA Bordeaux où j'ai décroché un diplôme de Conseillère en Sommellerie. J'ai tout de suite commencer à travailler en négoce de vin. J'ai été responsable export sur la zone Afrique et une partie de l'Europe de l'Ouest ainsi que Chargée de communication et marketing ( j'avais à charge de mettre en place différents moyens de communication pour accroître notre notoriété à l'étranger notamment par l'organisation de notre participation à différents salons ( Vinexpo, Prowein, Vinitaly...).

Depuis décembre 2014, je gère ma propre activité de négoce de vins sur la France et également sur l'export. En France nous commercialisons des vins Français et étrangers de luxe, conditionnés dans des packaging très design à l'image de VOGA ITALIA que nous distribuons sur toute la France.

Sur le marché de l'export nous exportons principalement en Afrique, en Asie et en Allemagne des Vins de Bordeaux et de France plus généralement pour toutes les gammes de prix.



Mes compétences :

Community management

Communication

Marketing

Publicité

Gestion de projet