Fati KANACHE

Je travaille pour artco-france ( société qui existe depuis 30 ans).



Nous représentons les artistes tels que Dali ,Miro , Magritte , Degas ,Warlholl ainsi que des artistes contemporains plus récents Bouteiller ,Lagasse, Sweetlove, Jenkell...

Notre socièté Artcofrance, éditrice d'art depuis 1980,forte de son expérience dans la vente d'art et l'organisation d'expositions à travers le monde,a souhaité ouvrir une galerie à Honfleur, en plus de sa galerie parisienne "galerie Goldenberg", afin de présenter les artistes connus qu' elle admire et les artistes d' aujourd'hui qu'elle soutient.



Vous pouvez me contacter pour toutes recherches d'oeuvres précises.