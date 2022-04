Fatia DAHMANE

2018 aura été l'année du changement! En reconversion professionnelle je viens de terminer une formationen assistante ressources humaines, gestionnaire de paie et en anglaisprofessionnel. Tout cela la même année. Pour vous dire… Je suis donc à la recherche d'un patron qui voudra bien m'accueillir dans son entreprise et qui est prêt à prendre une débutante… enfin débutante pas vraiment! j'ai quand même quelques années d'expériences professionnelles derrière moi et développé des compétences et des atouts qui s'inscrivent dans le métier que je cherche. Ah oui, je ne l'ai pas encore dit mais j'aspire à évoluer dans les métiers de ressources humaines… Mes intérêts dans ce métier, en dehors de la gestion administrative et autres tâches techniques, sont la richesse et la transmission que je pourrais apporter dans ce domaine. Je suis plutôt quelqu'un de sociable ayant un grand sens de l'empathie. J'aime le travail en équipe et l'idée qu'ensemble on peut aller plus loin. Ma culture d'entreprise est celle d'un management où les talents doivent être encouragés et les plus introvertis accompagnés par leurs paires pour en faire des talents. Je pense que chacun peut et doit apporter à l'autre. Il est important pour moi de travailler dans le sens de l'entreprise qui m'emploiera.



Mes compétences :

Organisation du travail

Esprit d'initiative

Autonomie

Force de proposition

Politiques sociales

Rigueur

Esprit d'équipe

Adaptabilité

Respect des engagements