Fatia OUHADAD

Dans le cadre de la mise en place de Projets Prioritaires Commun (PPC),

le Groupe La Poste développe une offre globale de services à destination des entreprises privées et publiques sur l’ensemble de la chaine de valeur.

Véhiposte, loueur automobile du groupe, participe à ces projets en proposant des services de gestion de flotte et plus largement des solutions d’éco-mobilité.

Notre Ambition : Partager l’Expertise acquise dans la gestion de l’un des parcs automobiles de France les plus atypiques et contraignants.



Mes compétences :

Prospection

Vente

Conseil

Développement commercial

Facturation

Communication

Marketing

Business Process Outsourcing

Production

Management

Formation