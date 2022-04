Fatih TUTUMLU

Domaines de compétences : Production, Logistique, Planification, Qualité



Titulaire d'un DUT en O.G.P. (Organisation et Gestion de la Production), ma formation pluridisciplinaire m'a permis d'avoir des connaissances dans plusieurs domaines tels que la logistique de production, la gestion des stocks et des approvisionnements, la panification de la production, les concepts et outils de la production, la gestion et les outils de la Qualité, les démarches d’amélioration industrielle, l'ergonomie des postes de travail, la robotique, l'étude des flux, commande numérique, les bases des techniques de gestion comptable, l'automatisme et la mécanique.



Mon expérience professionnelle en tant que chef d'équipe m'a permis de mettre en application tous ces acquis théoriques, de les approfondir et d'en apprendre de nouvelles en faisant face aux aléas de production. J'ai donc eu l'occasion de faire le management d’une équipe de 30 à 40 personnes (recrutement, formation, évolution, entretiens, réunions d’informations, …), de la planification de production, de la logistique (étude des flux, Aide à la mise en place du LEAN Manufacturing, aide à la réalisation et mise à jour des gammes de production, réorganisation d’atelier, préparation et envoi en sous-traitance, chargement camions, CMR,…), de l’ergonomie des postes de travail (étude et amélioration des postes et des conditions de travail,…), de la qualité (étalonnage contrôleurs non destructif, suivi Qualité de Production, Formation et Animation de la Qualité Totale), de l’amélioration continu par le biais de groupes de travail et de la Sécurité avec différentes méthodes (contact sécurité terrain, audits EPI, STOP,…).



Mon sens du relationnel était primordial, car ma fonction nécessitait également une excellente entente avec les services annexes à la production comme la qualité, les ressources humaines, la maintenance, le commercial et les achats. Ma rigueur, mon sens des responsabilités, mon esprit d'équipe et d’analyse, mon dynamisme et mon autonomie ont facilité mon adaptation et m'ont permis d'accomplir ma mission du mieux possible.



Mes compétences :

Autonomie

Relationnel

Réactivité

Travail en équipe

Dynamisme

Rigueur

Formation

Respect des engagements

Leadership

Planification