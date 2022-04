Fatih YILMAZ

Au cours de mes insertions professionnelles, j'ai eu l'opportunité de travailler chez Chantiers Modernes Construction - VINCI Construction France. En tant qu'Ingénieur travaux, j'ai travaillé sur la construction d'une station d'épuration au Blanc-Mesnil et sur la Ligne à Grande Vitesse SEA Tours-Bordeaux. Cette expérience en conduite de travaux m'a permis de m'intégrer dans le monde professionnel, de connaître les acteurs et les phases d'un projet de construction, d'être plus autonome et d'avoir plus de responsabilités.



Depuis Octobre 2013, je suis Enseignant Formateur BTP au sein de l'école d'ingénieur du CESI à Nanterre.

Actuellement responsable de formations BTP, je pilote des formations en répondant aux besoins des clients, entreprises et apprenants et j'enseigne notamment la résistance des matériaux et la DAO (Autocad et Revit).

J'ai managé des projets de certifications environnementales sur des chantiers de bureaux en réhabilitation à Paris.



Je m'intéresse particulièrement au BIM et à la construction durable.



Mes compétences :

Planifier des activités et les mettre en œuvre

Prise de décisions

Travail en équipe

Gérer les conflits, Résoudre des problèmes

M'exprimer clairement