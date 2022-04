Fatiha BELLAKHDAR

Juriste expérimentée et manager confirmé, j’ai évolué dans différents environnements, cabinets d’avocats, collectivités territoriales.

Riche d’une expérience diversifiée en matière juridique et autres fonctions supports (RH, finances), j’ai acquis une vision transversale des situations.

Ayant travaillé en mode projet, j’ai pu développer des méthodes adaptées d’anticipation des risques.



Mes compétences en marchés et contrats publics, fonction publique, urbanisme, contentieux administratif me permettent d’appréhender un large spectre de problématiques en droit public et en droit privé pour le secteur immobilier et le droit social.















Mes compétences :

Droit des contrats publics

Droit public

Droit des collectivités territoriales

Droit des marchés publics

Action Foncière

Droit immobilier

Commande publique

Préemption - Expropriation

Droit de la fonction publique