Fatiha HACHEFA

Formatrice accompagnatrice et référent de formation depuis quatre ans sur des actions d'insertion, j'ai effectué des actions de groupe mais aussi des suivis en individuel. ma capacité d'adaptation me permet d'encadrer des publics jeunes et adultes.

Mes compétences techniques me permettent de concevoir des outils de suivi et des outils pédagogiques pour l'accompagnement et la mise en place de projet professionnel. L'encadrement et l'accompagnement social des personnes au niveau de la santé, la justice, la famille ou le logement me permet d'avoir une connaissance de l'environnement social.





Mes compétences :

Accompagnement individuel

Formatrice