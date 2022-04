Fatiha HAMIDI

Moi hamidi fatiha, j'appartenais à la promo 85-86, j’étais souvent connue par mon sens de l'humeur et j’étais aussi distinguée par mon caractère social et je partageais mes plaisirs et mes joies avec toutes mes copines avec lesquelles ont vivait dans un esprit familial conviviale et sincère.

je me rappelle les très bons moments passés avec mes copines telles Tihaoui, Toukal, Hiyadihine Khadidja et aussi mes copine du régime interne de Boumedfaa que je n’oublierai jamais telles notamment Chikh, Benai SAlima, Hamel.