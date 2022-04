Avec un cursus et de nombreuses expériences situés au carrefour du commercial et des Ressources humaines ( formation et l’accompagnement), je souhaite mettre à profit cette polyvalence pour intégrer une équipe ambitieuse et stimulante.





Mes compétences :

Développement commercial

Ingénierie de formation

Novell Netware

Microsoft Office

Internet

Customer Relationship Management