Francis PIAT

Après un parcours de 20 ans dédié aux entreprises (création/reprise , conseil en gestion et organisation, stratégie, développement, management) , ainsi qu'à la création et au développement de concepts, je me suis tourné, en 2000, vers les ressources humaines qui sont pour moi autant le fondement, que le moteur et la finalité des organisations .



Aujourd'hui mes compétences, par domaines, sont:



RESSOURCES HUMAINES : Accompagnement des personnes, des équipes et des structures dans les situations complexes et le changement



DIRECTION GÉNÉRALE : Gestion – Administration - Comptabilité – Finance - Management

Diagnostic – Restructuration – Stratégie



CRÉATION D’ENTREPRISE : Intervention à tous les niveaux du processus, à des fins personnelles, pour une structure ou en accompagnement, de l’idée jusqu’à sa réalisation.



DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL, MARKETING STRATÉGIQUE,

MARKETING OPÉRATIONNEL, COMMUNICATION : Direction commerciale - Direction de Réseau - Communication.

Études de marché - Création de marques, de concepts et de produits – Veille concurrentielle.



Mes compétences :

Accompagnement

Coaching

Conseil

Création

Formation

Organisation

Recherche

Reprise d'entreprise

Supervision